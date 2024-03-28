Эксперт рассказал, что надо положить в аптечку для похода

Эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что при занятии хайкингом в аптечку нужно положить бинты и обеззараживающие средства.

«Что нужно положить в личную аптечку для хайкинга? Пластыри, бинты и обеззараживающие средства, обезболивающее, лекарства от проблем с пищеварением и аллергии, спасательное одеяло, таблетки для обеззараживания воды, а также индивидуальные препараты при необходимости», — сказал Кумаритов.

Также Кумаритов отметил, что путешественнику могут потребоваться средства для отпугивания медведей и других зверей — фальшфейер и перцовый баллончик.

Хайкинг — пешее путешествие налегке, как правило, по горной местности и по хорошо подготовленным тропам. В отличие от трекинга, представляющего собой многодневный поход с ночевками в палатке, хайкинг подразумевает непродолжительную прогулку на один-два дня с легким рюкзаком и ночевкой в кемпинге. Он также не требует специальной физической подготовки.

Ранее были названы трудности, к которым должен быть готов новичок перед первым хайкингом.