У игрока «Спартака» Зиньковского не нашли лидерских качеств

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов считает, что Антон Зиньковский не сможет стать лидером московского «Спартака» вместо Квинси Промеса, передает Legalbet.

«Зиньковский хороший футболист, он обладает пасом, способен найти голову Соболева, у него хороший удар. Но, мне кажется, у Зиньковского нет лидерских качеств», — сказал Попов.

Промес попал в ДТП в Дубае в январе 2024 года, после чего улетел в Россию, однако через некоторое время вновь вернулся в ОАЭ — на этот раз чтобы провести сборы с московской командой. Он не смог вылететь вместе с клубом обратно в Россию, его задержали в аэропорту, он был помещен под домашний арест. 13 марта Промеса арестовали, игрок содержится в одной из камер большого тюремного комплекса, который находится около аэропорта Дубая.

Прокуратура Нидерландов намерена добиться экстрадиции футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промеса обвинили в невероятной глупости.