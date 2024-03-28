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К защитнику «Нефтехимика» проявляют интерес три клуба КХЛ

Legalbet: к защитнику «Нефтехимика» Хохлову проявляют интерес три клуба КХЛ

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КХЛ

Три клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проявляют интерес защитнику нижнекамского «Нефтехимика» Илье Хохлову, передает Legalbet.

Две команды, которые заинтересованы в Хохлове, продолжают борьбу за Кубок Гагарина.

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 Хохлов провел 44 матча, набрав 11 (5+6) очков.

Контракт игрока с «Нефтехимиком» рассчитан до конца апреля 2025 года.

«Нефтехимик» занял по итогам регулярного чемпионата девятое место в Восточной конференции, набрав 69 очков. Победителем конференции стал магнитогорский «Металлург»., который играет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с московским «Спартаком».

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее клуб КХЛ уволил всех тренеров.

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