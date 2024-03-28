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Журова: МОК может придумать новые условия по допуску россиян

Журова считает, что МОК может придумать новые условия по допуску россиян

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может придумать новые условия по допуску спортсменов из России на парижскую Олимпиаду, передает РИА Новости.

«Они могут придумать еще какие-то условия, от которых спортсмены могут отказаться. Еще никто из атлетов не заявил, что поедет, и МОК не назвал имена тех, кто поедет», — сказала Журова.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они будут выступать без флага и гимна, а также пропустят церемонию открытия Игр. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Спортсмены сразятся в 33 видах спорта.

Ранее еще несколько российских спортсменов отказались от участия в Олимпиаде.

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