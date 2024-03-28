Вратарь «Тампы» Василевский побил достижение Гашека

Российский вратарь «Тампы» поднялся на четвертое место в списке самых результативных европейских вратарей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Бостона» (3:1) Василевский отдал голевую передачу на своего одноклубника Никиту Кучерова.

Теперь у Василевского 20 набранных очков в НХЛ (0+20). По этому показателю он обошел Доминика Гашека (0+19) ) и Якоба Маркстрёма (0+19). На первом месте среди европейских вратарей по очкам в НХЛ идет Кари Лехтонен (28 очков, 0+28).

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 60 матчах. Его коэффициент надежности составил 2,65, а процент отраженных бросков — 0,915.

Россиянин вместе с «Тампой» дважды завоевывал Кубок Стэнли (2020 и 2021). Вратарь становился обладателем «Везины Трофи» и «Конн Смайт Трофи». В составе национальной сборной России выиграл чемпионат мира 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Василевский выступал за уфимский «Салават Юлаев».

Ранее «Тампа» пропустила девять шайб в матче НХЛ.