СКА избавится от пятерых хоккеистов в межсезонье

В грядущее межсезонье петербургский СКА точно покинут сразу пять хоккеистов — это защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает издание, руководство петербуржского клуба уже объявило игрокам о решении расстаться с ними. У Сергеева в регулярном чемпионате 60 матчей, у Пашнина — 20, у Лайпсика — 19, у Кадейкина — 45, а у Швеца-Рогового — пять.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занял второе место. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до четвертьфинала, где уступила «Автомобилисту» 1:4 в серии. В полуфинал также вышел «Трактор».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее в КХЛ объяснили выбор нового главного тренера в ЦСКА.