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Выступающий в Европе российский футболист рассказал об отношении к русским

Футболист «Лейрии» Лысцов: в Португалии нет предубеждения по национальности

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РИА Новости

Защитник «Лейрии» Виталий Лысцов заявил, что в Португалии к нему относятся как к профессионалу. Его слова передает «Чемпионат».

«Ничего такого не чувствую. Ко мне относятся как к футболисту, профессионалу. Никакого предубеждения по национальному признаку точно нет. Все так же, как у всех», — сказал Лысцов.

Лысцов перебрался в «Лейрию» в 2023 году. Это его уже второй приход в клуб. Ранее он играл за команду в сезоне-2014/15. Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». За основную команду он провел всего шесть матчей. Также российский защитник выступал за вторую команду «Бенфики», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Химки».

Лысцов является единственным россиянином в португальской Сегунде. Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что 29-летний экс-футболист «Спартака» и «Динамо» завершил карьеру.

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