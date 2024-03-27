Экс-тренер «Спартака» прокомментировал выход Украины на Евро-2024

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что выход сборной Украины на чемпионат Европы 2024 года не стал для него сюрпризом.

По его мнению, украинская сборная располагает сильными игроками, которые являются более квалифицированными, чем представители сборной Исландии.

«Это было ожидаемо, учитывая подбор игроков в сборной Украины, большая их часть играет за рубежом в сильных клубах, там работают квалифицированные тренеры, так что здесь большого сюрприза нет. Исландская сборная сверкнула в свое время, когда у нее было хорошее поколение игроков, но сейчас его нет, нет достаточного количества футболистов высокого класса, так что победа сборной Украины закономерна», — заявил Гладилин.

26 марта Украина в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь В обыграла Исландию. Игра прошла во Вроцлаве и завершилась волевой победой команды под руководством Сергея Реброва со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

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