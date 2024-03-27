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Бывшему главе испанского футбола грозит 2,5 года тюрьмы за поцелуй с футболисткой

Marca: Рубиалесу грозит 2,5 года тюрьмы за поцелуй с футболисткой Эрмосо

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Imago/Noe Llamas/SPP/Global Look Press

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес может быть приговорен к 2,5 годам тюрьмы за поцелуй с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, прокуратура потребовала для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы. Также 1,5 года тюремного заключения грозит бывшему тренеру женской сборной Хорхе Вильде, бывшему директору по маркетингу RFEF Рубену Ривере и директору мужской сборной Альберту Луке. Их обвиняют в преступлении, связанном с принуждением.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

Ранее капитан сборной Испании рассказала о боли после поцелуя Рубиалеса.

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