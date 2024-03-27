Стало известно имя нового главного тренера ЦСКА

Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьев. Об этом сообщает «Чемпионат».

Контракт нынешнего главного тренера армейцев Сергея Федорова заканчивается 30 апреля 2024 года. В этом сезоне под его руководством команда не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» 1:4 в серии. ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы стали четвертыми.

Федоров возглавляет ЦСКА с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина — в 2022 и 2023.

Илья Воробьев с 2023 года находится без работы после ухода из «Металлурга». В сезоне-2021/22 в финале Кубка Гагарина его команда уступила ЦСКА. В сезоне-2015/16 он привел «Металлург» к чемпионству. В 2018 и 2019 годах он возглавлял сборную России на чемпионатах мира. Сначала россияне уступили в плей-офф, а второй раз — выиграли бронзовые медали. В сезоне-2018/19 Воробьев тренировал петербургский СКА и дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Ранее бывший тренер сборной России призвал пожалеть судей КХЛ.