Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно имя нового главного тренера ЦСКА

«Чемпионат»: Воробьев возглавит ЦСКА в сезоне-2024/2025

close
100%
РИА Новости

Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьев. Об этом сообщает «Чемпионат».

Контракт нынешнего главного тренера армейцев Сергея Федорова заканчивается 30 апреля 2024 года. В этом сезоне под его руководством команда не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» 1:4 в серии. ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы стали четвертыми.

Федоров возглавляет ЦСКА с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина — в 2022 и 2023.

Илья Воробьев с 2023 года находится без работы после ухода из «Металлурга». В сезоне-2021/22 в финале Кубка Гагарина его команда уступила ЦСКА. В сезоне-2015/16 он привел «Металлург» к чемпионству. В 2018 и 2019 годах он возглавлял сборную России на чемпионатах мира. Сначала россияне уступили в плей-офф, а второй раз — выиграли бронзовые медали. В сезоне-2018/19 Воробьев тренировал петербургский СКА и дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Ранее бывший тренер сборной России призвал пожалеть судей КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами