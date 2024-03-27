Бывший вратарь «Локомотива» рассказал, куда стоит уйти Худякову

Бывший голкипер московского «Локомотива» Александр Фильцов, выступавший также за казанский «Рубин», назвал подписание Антона Митрюшкина хорошим шагом для московского «Локомотива», а Даниилу Худякову предрек место в какой-то другой команде Российской премьер-лиги.

«Подписание Митрюшкина для «Локомотива» положительный момент. На мой взгляд, он качественный вратарь. «Химки» вообще первой пятерке РПЛ поставляют хороших голкиперов. Лантратов отлично влился в коллектив, будто 100 лет играет за «Локомотив». Он стал лидером команды. После длительного перерыва, без игровой практики Худякову сложно будет стать основным вратарем команды Российской премьер-лиги. Уверен, что он найдет клуб из РПЛ, но, думаю, у него будет вариант играть в аренде за хорошую команду Первой лиги», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Антон Митрюшкин после возвращения в Россию из Европы, где он выступал за швейцарский «Сьон» и немецкое «Динамо» (Дрезден), выступает за подмосковные «Химки». В прошлом сезоне он провел девять матчей в составе красно-черных в РПЛ, а в текущем чемпионате осел в запасе и ни разу не выходил в Первой лиге. Даниил Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывая конкуренцию Илье Лантратову.

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