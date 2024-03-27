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Иностранец из «Локомотива» рассказал, что на Западе думают о русских

Игрок «Локомотива» Митай: на Западе думают, что русские парни суровые и жесткие

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Александр Вильф/РИА Новости

Албанский защитник «Локомотива» Марио Митай признался, что у него был стереотип о характере российских мужчин. Об этом он заявил Sport24.

«Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни — суровые, жесткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился вдребезги в первый же мой день в России. Русские — очень душевный, дружелюбный народ. Просто к ним нужно найти подход, дать понять, что ты свой парень», — сказал Митай.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая восемь матчей в составе сборной Албании.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Митай провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 20 туров РПЛ «Локомотив», набрав 32 очка, делит с ЦСКА четвертое место в турнирной таблице. В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1 и вышел на первое место в турнирной таблице. На второе место переместился «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее иностранный тренер обвинил гороскопы в неудачах «Спартака».

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