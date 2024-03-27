Канделаки обратилась к футбольной сборной Грузии

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки в своем Telegram-канале назвала Хвичу Кварацхелию героем победного матча сборной Грузии в стыковом матче Евро-2024.

«Такого успеха у грузинского футбола не было со времен советской сборной. Герой победного матча, без преувеличения, — Хвича Кварацхелия. Тащил на себе игру, провоцировал греков на желтые карточки, пожертвовал собой, получив травму, но все же довел команду до решающих пенальти. Что сказать, парни, покажите там всем, что такое грузинский футбол, спорт и настрой на победу», — написала Канделаки.

26 марта сборная Грузии в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла в серии пенальти Грецию. Основное время завершилось со счетом 0:0.

В составе сборной Грузии на этот матч вышли сразу несколько бывших игроков Российской премьер-лиги: Хвича Кварацхелия, Соломон Квирквелия и Зурико Давиташвили.

Также последние две путевки в групповой этап чемпионата Европы завоевали сборные Украины и Польши, которые обыграли Исландию и Уэльс соответственно.

Ранее стало известно, за счет чего сборная Украины попала на Евро-2024.