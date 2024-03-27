Александр Емельяненко назвал Дацика больным на голову

Российский боец Александр Емельяненко назвал на пресс-конференции Ural FC Вячеслава Дацика больным на голову, передает Sport24.

«Почему он больной на голову? Об этом говорит его жизнь, его сущность. То, что он больной на голову — там вообще к доктору ходить не надо», — сказал Емельяненко.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Свой последний бой он провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова и одержал победу. Также в 2023 году он прошел лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

Спортсмены встречались 24 сентября 2022 года. Поединок прошел по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13-й секунде первого раунда.

Ранее Дацик захотел проверить на прочность печень Емельяненко.