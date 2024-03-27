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Роднина отреагировала на минуту молчания перед матчем Франция — Чили

Роднина о минуте молчания на матче Франция — Чили: спорт должен объединять

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на минуту молчания перед матчем Франция — Чили, которая была посвящена террористической атаке на «Крокус», передает «Спорт-Экспресс».

«Это всегда была основная задача спорта — объединять, а не разъединять людей», — сказала Роднина.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

До этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему команда вернулась в Магнитогорск после переноса матча со «Спартаком» из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее фанаты туринского «Ювентуса» отреагировали на трагедию в «Крокусе».

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