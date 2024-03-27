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Экс-тренер сборной России рассказал, чего ждать от Грузии на Евро-2024

Тренер Игнатьев заявил, что ждет от Грузии поступательного движения вперед

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что грузинская сборная имеет шансы выйти из группы на чемпионате Европы 2024 года.

По его словам, даже в случае неудачи у грузинского футбола будут все возможности для того, чтобы расти и развиваться.

«Загадывать рано, потому что надо смотреть за тем, в каких составах сборные отправятся в Германию. Наверное, мы будем ожидать от грузин поступательного движения вперед, большего развития, больших успехов. И даже если им не удастся выйти из группы, все равно они сделают пробный шаг на крупном турнире, который позволит им в дальнейшем выступать более уверенно. Не только на уровне сборных, но и на клубном уровне, потому что без этого невозможно выстроить фундамент и ожидать стабильных выступлений на европейском уровне», — заявил Игнатьев.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции.

Ранее Борис Игнатьев объяснил, за счет чего Грузия попала на Евро-2024.

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