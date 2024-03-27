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Экс-тренер сборной России объяснил, за счет чего Грузия попала на Евро-2024

Тренер Игнатьев назвал закономерным выход сборной Грузии на Евро-2024

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Irakli Gedenidze/REUTERS

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что грузинская сборная смогла отобраться в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года благодаря смене вектора развития.

По его словам, если раньше в сборной Грузии доминировала индивидуальность, то сейчас виден упор на коллективную игру.

«Сборная Грузии последнее время двигается в правильном направлении. Если раньше в ней играли люди, которые в первую очередь думали о том, как себя представить перед болельщиками, то сейчас мы видим по-настоящему хорошо организованную команду, знающую и умеющую играть на результат. Думаю, что итоговый результат вполне закономерен. Первый тайм в исполнении грузинских футболистов мне не понравился, по-моему они были излишне осторожны и думали в первую очередь о том, чтобы не проиграть. Дальше они раскрепостились и смогли сотворить историю, вогнав публику в шок. Зрители были невероятно счастливы, чего стоит их забег на поле после финального свистка», — заявил Игнатьев.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Ранее экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил перспективы Грузии на Евро-2024.

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