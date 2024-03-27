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Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили оценил перспективы Грузии на Евро-2024

Кавазашвили заявил, что выход на Евро уже сам по себе является победой Грузии

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Irakli Gedenidze/REUTERS

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что грузинская сборная может выйти в плей-офф по итогам группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

По его словам, при этом в случае неудачи на континентальном первенстве никто не будет ругать футболистов.

«На Евро Грузию ждут чехи, португальцы и турки. Здесь уже никого настраивать не надо будет, потому что все все понимают. Грузия и Турция — это вечные соперники. В национальном плане, целыми веками во всех возможных вопросах. С Чехией и Португалией играть будет тоже непросто, но в целом уже само попадание на чемпионат Европы является для Грузии большим успехом. Даю отличную оценку выступлению Грузии в квалификационных матчах, будем смотреть дальше!» — заявил Кавазашвили.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Ранее Анзор Кавазашвили рассказал, как его поздравили с выходом на Евро-2024 из США.

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