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Джокович прекратил сотрудничество с Иванишевичем

Сербский теннисист Джокович прекратил сотрудничество с тренером Иванишевичем

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Louise Delmotte/AP

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в соцсетях рассказал, что прекратил сотрудничество со своим тренером Гораном Иванишевичем, с которым он работал с 2018 года.

«Мы пережили падения и взлеты на корте, но наша дружба всегда была крепкой. Спасибо за все, мой друг. Люблю тебя», — написал Джокович.

Ранее Джокович объяснил, почему пропустит турнир «Мастерс» в Майами.

Джокович не принимает участие в турнире с 2019 года. Во времена постпандемии сербский теннисист отказался делать прививку, которая была обязательной для участия в турнире. В прошлом году Джокович не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19, поэтому не смог сыграть на Miami Open.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Джокович продолжает лидировать (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — 4-й (5010 очков).

Ранее Джокович назвал Даниила Медведева крокодилом.

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