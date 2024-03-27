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Грузинский вратарь рассказал, как его поздравили с выходом на Евро из США

Экс-вратарь Кавазашвили заявил, что его поздравили с выходом на Евро-2024 из США

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что грузинская сборная находилась в непростом психологическом состоянии перед финальной стыковой игрой со сборной Греции.

По его словам, на всех давила крупная победа греков над сборной Казахстана со счетом 5:0, добытая ими 21 марта.

«После такой уверенной победы Греции над Казахстаном, напряжение было у всех. У руководства грузинского футбола, у самих футболистов. И то, что они смогли добиться победы над греками, стало возможно благодаря желанию, морально-волевым качествам и исполнительскому мастерству. Да, в игре голов не было забито, но то, что так уверенно и надежно были реализованы пенальти, говорит о целеустремленности и нацеленности на достижение результата», — заявил эксперт.

Также легендарный вратарь рассказал, что на протяжении всей ночи принимал поздравления со всех уголков мира.

«Мне всю ночь после игры слали смски, звонили со всех стран мира. Уже из Америки мне отзвонились, хотя там совсем другой часовой пояс! Люди смотрели, переживали и поздравляли! И делали это так, как будто бы я — президент Грузии или человек, который имеет отношение к руководству грузинского футбола!» — заключил Кавазашвили.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Ранее Анзор Кавазашвили объяснил выход Грузии на Евро работой властей.

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