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Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу WADA, спросив про дисквалификацию Валиевой

Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу WADA Баньку

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку (WADA), представившись высокопоставленным политиком из Африки. Об этом пранкеры рассказали в своем Telegram-канале.

Пранкеры спросили у Баньки по поводу его инициативы после дела российской фигуристки Камилы Валиевой, — чтобы WADA имело больше полномочий для расследований в отношении окружения атлетов.

«Это важно обсудить. Я взял на себя инициативу по запуску обсуждения этого вопроса. Это стимул к изменению законодательства», — сказал Банька.

Еще главе WADA был задан вопрос о ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое WADA лишило статуса соответствия.

Банька заявил, что его беспокоит то, что РУСАДА независимо от государства, а также отметил, что WADA не доверяет организации. Банька заявил, что после начала СВО WADA не может поехать в Россию, чтобы должным образом провести собеседование.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит применение санкций для спортсменов, которые выступят на Играх дружбы.

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