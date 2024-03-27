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Панарин установил личный рекорд в НХЛ

Хоккеист Панарин стал восьмым россиянином в НХЛ с 100 очками за сезон

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд, впервые набрав 100 очков за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» Панарин отдал три результативные передачи, а его команда победила со счетом 6:5.

Панарин стал восьмым россиянином в истории, которому удалось набрать за сезон НХЛ 100+ очков. До него этой отметки достигали Александр Овечкин и Никита Кучеров (по четыре раза), Евгений Малкин (три раза), Александр Могильный, Павел Буре, Сергей Федоров (дважды) и Кирилл Капризов (один раз).

После 72 игр в нынешнем сезоне НХЛ в активе Панарина 43 шайбы и 59 результативных передач.

В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Колорадо».

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Панарину предрекли 50 голов в текущем сезоне НХЛ.

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