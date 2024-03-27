Экс-игрок «Спартака» объяснил вылет СКА из Кубка Гагарина

Бывший защитник московского «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов в интервью Legalbet заявил, что петербургский СКА не смог выйти в полуфинал Кубка Гагарина — 2024 из-за слабой игры в большинстве.

По его мнению, апелляция главного тренера армейцев Романа Ротенберга к молодому возрасту состава не релевантна.

«В СКА одни из самых лучших молодых игроков страны собраны. Молодость против опыта играла. Бросается в глаза, что СКА не хватило большинства. Если бы у них была такая же тройка, как у «Динамо», то реализация была бы выше. Но все равно у армейцев очень длинная скамейка. Я считаю, что игроки с кусковым опытом нужны команде», — заявил Щитов.

Пятый матч серии завершился со счетом 5:4 в пользу «Автомобилиста». В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Автомобилиста».

В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем серии «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей «Металлург» лидирует со счетом 2-1.

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