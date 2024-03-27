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Булыкин заявил, что деньги мотивируют играть за сборную

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин заявил, что деньги мотивируют играть за сборную

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что выступающим в составе национальных сборных игрокам стоит выплачивать бонусы.

По его словам, деньги дополнительно мотивируют футболистов показывать наилучшую игру.

«Для многих игроков премиальные в сборной — это дополнительный бонус. Вряд ли нужно играть за сборную бесплатно. Эти бонусы очень приятные и мотивирующие. Конечно, они должны быть. Патриотизм есть и так, сколько бы денег не платили или вовсе играли бесплатно, но он все равно существует. Но приятный бонус дополнительно мотивирует, он необходим», — заявил Булыкин.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч РоссияПарагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024.

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