Тарасова рассказала, кто из россиян должен поехать на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что все спортсмены должны ехать на Олимпийские игры по одним и тем же правилам. Об этом она заявила «Чемпионату».

«Россияне будут без флага и гимна, это правда. Но я бы никому не запрещала — кто хочет, пусть едут. Конечно, болельщики будут.

Не уверена, что кто-то захочет ехать с такими правилами для нашей команды. У спортсменов должны быть одни и те же правила и не должно быть исключений. Это что за исключение такое? С какой стати? На Олимпийские игры все едут по одним и тем же правилам», — сказала Тарасова.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе (без флага и гимна). При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее Роднина заявила, что у россиян изменилось отношение к Олимпиаде.