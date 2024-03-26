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Экс-вратарь-рекордсмен «Спартака» переходит в «Локомотив»

Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин летом станет игроком «Локомотива»

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Global Look Press

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин подписал контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Как утверждает источник, вратарь перейдет в стан «железнодорожников» летом 2024 года на правах свободного агента. Сейчас место основного голкипера в «Локомотиве» занимает Илья Лантратов. Он провел все 20 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне.

Митрюшкин выступает за «Химки» с июня 2022 года. В текущем сезоне Первой лиги он провел семь матчей и пропустил девять мячей (один с пенальти).

Он является воспитанником московского «Спартака». За основную команду вратарь дебютировал 8 марта 2014 в матче против «Терека», тем самым став самым молодым основным голкипером в истории клуба. Всего в его активе три матча за красно-белых.

В 2016 году Митрюшкин перебрался в швейцарский «Сьон». Он провел там четыре сезона, после чего уехал в Германию, где подписал контракт с «Фортуной». За основную команду россиянин не провел ни одного матча. В 2021 году он стал игроком «Динамо» из Дрездена, а в 2022 году вернулся в Россию.

Ранее была названа самая непредсказуемая команда РПЛ.

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