Медведев стал четвертьфиналистом турнира «Мастерс» в Майами

26 марта в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Домиником Кепфером со счетом 7:6, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час и 29 минут.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Николас Харри (Чили).

Помимо Медведева, на турнире остался еще один россиянин — Карен Хачанов. Он встретится с представителем Германии Александром Зверевым в 1/8 финала.

Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $8,9 млн. Даниил Медведев является действующим обладателем титула.

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее теннисистка Касаткина назвала себя бомжом после высказывания Винер о россиянах.