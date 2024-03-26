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Названа самая непредсказуемая команда РПЛ

Кечинов: именно «Спартак» сейчас самый непредсказуемый в РПЛ

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые в следующем туре обыграют «Урал». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Игра будет тяжелая, но «Спартак» победит. Было поражение от «Факела» туром ранее, и команда должна встряхнуться. Просто деваться уже некуда. Считаю, что это решающая игра для «красно-белых» в борьбе за медали. С другой стороны, из топовых клубов РПЛ именно «Спартак» сейчас самый непредсказуемый. Игра очень нестабильная. Могут победить любого, но и проиграть кому угодно тоже способны», — сказал Кечинов.

30 марта «Спартак» примет «Урал» в Москве.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков). «Спартак», набрав 31 очко, — 6-й.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, что его возмутило в Абаскале.

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