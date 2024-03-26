Чемпион мира по джиу-джитсу задержан по подозрению в пособничестве ИГ*

Сотрудники ФСБ задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Имагожев подозревается в пособничестве ячейке ИГИЛ (организация запрещена в России), нейтрализованной в Карабулаке. По данным спецслужбы, титулованный спортсмен поддерживал связь с находившимися в розыске членами террористической организации и оказывал им содействие в их преступных действиях.

2 марта в части города Карабулака в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО) в целях нейтрализации группы боевиков. На следующий день режим КТО был отменен.

Стоит отметить, что вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Позднее агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяло на себя ИГ. Однако позже появилась информация, что данное сообщение может быть фейковым. Пользователи социальных сетей писали, что шаблон, который использовали для публикации сообщения, группировка не использует уже несколько лет.

Ранее в «Зените» рассказали, как команда отреагировала на теракт в «Крокусе».