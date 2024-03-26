Двукратный чемпион ОИ назвал имя фаворита Кубка Гагарина

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что ключевым фактором в борьбе за Кубок Гагарина станет игра вратарей.

По его словам, благодаря уверенной игре Закари Фукале фаворитом турнира является челябинский «Трактор».

«Все играют нормально, команды собрались достойные — и по подбору игроков, и по системе игровой. Все решают вратари, пока лучший у Челябинска. Фукале — один из сильнейших вратарей в лиге, он тащит, во многом его игра помогла пройти «Динамо». Нападение у «Динамо» классное, но голкипер «Трактора» сыграл здорово», — заявил Кожевников.

Решающий матч серии «Трактор» — «Динамо» завершился со счетом 5:4. В полуфинале «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард». «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:1.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

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