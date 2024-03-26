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В «Зените» рассказали, как команда отреагировала на теракт в «Крокусе»

Тренер «Зенита» Оливейра: трагедия в «Крокусе» расстроила всех в команде

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Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал о реакции команды на теракт, произошедший в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«К сожалению, произошедшая в «Крокус Сити Холле» трагедия очень расстроила не только бразильцев, но и всех игроков и тренеров «Зенита». Прямо сейчас, я думаю, важнее попытаться как-то помочь. Выражаем глубокие соболезнования», — заявил специалист.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта возник пожар, произошло несколько взрывов.

На следующий день после теракта «Зенит» в Белграде провел товарищеский матч с «Црвеной Звездой», который завершился поражением петербургского клуба со счетом 0:1.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Сергея Семака за 20 туров набрали 40 очков. В 21-м туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Ранее РПЛ сделала заявление по поводу ограничений для зрителей в 22-м туре.

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