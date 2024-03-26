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Чемпионка России заявила, что ее постоянно путают с Загитовой

Фигуристка Худайбердиева призналась, что ее постоянно путают с Загитовой

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, которая завоевала золото чемпионата России сезона-2022/23 в танцах на льду вместе с Егором Базиным, в эфире YouTube-канала «Кваксель» призналась, что ее часто путают с олимпийской чемпионкой в одиночном катании Алиной Загитовой.

«Меня путают с Алиной Загитовой. И блондинками, и брюнетками. Для меня кринж года, когда ко мне подходят и говорят: «Алина, можно с вами сфотографироваться?» И потом отмечают Алину на фото», — со смехом заявила Худайбердиева.

Худайбердиева катается в паре с Базиным вместе с 2020 года. Ранее Базин был в дуэте с Софьей Евдокимовой, а Худайбердиева — с Никитой Назаровым, а также Андреем Филатовым.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова опубликовала фото в короткой юбке и красных туфлях.

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