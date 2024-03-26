Российский боец UFC дисквалифицирован из-за допинга

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хусейн Асхабов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговой политики. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 6 февраля в Грозном, дала положительный результат на наличие метаболитов метандиенона. 29-летний боец отстранен, начиная с 28 февраля.

Хусейн Асхабов родился в 1995 году в Грозном. В 2012 году он перебрался вместе с братом Хасаном во Францию, где начал выступать за парижский клуб «Gladiator fight». 19 февраля 2023 года в Лас-Вегасе дебютировал в UFC Fight Night, где встретился с Джамалом Эммерсом, которому проиграл по решению судей.

Свои первые бои в смешанных единоборствах он провел в 2013 году. В дебютном поединке одолел Максима Коузина на турнире ECSF — Strike Punch Championship. Тот бой продолжался всего 40 секунд. В активе Хусейна 24 боя и одно поражение.

Хусейн является чемпионом мира по УКАДО 2011 года, чемпионом мира по грэпплингу, а также чемпионом Франции по ММА.

Ранее глава UFC рассказал, почему Хабиб не является величайшим бойцом.