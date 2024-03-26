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Первая ракетка мира разочарована из-за поражения от российской теннисистки

Теннисистка Свентек о поражении от Александровой: она провела потрясающий матч

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Joaquim Ferreira/Global Look Press

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек объяснила свое поражение от представительницы России Екатерины Александровой, которая занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге, на турнире WTA-1000 в Майами. Ее слова приводит пресс-служба WTA.

«Конечно, я разочарована, потому что ожидала, что буду играть лучше в Майами. Но Екатерина провела потрясающий матч. Конечно, она была лучшим игроком в этой встрече. У меня не было времени просчитать ее подачу. Я немного напряглась, когда не смогла хорошо отреагировать на это», — заявила Свентек.

Встреча, которая продлилась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей россиянки станет американская теннисистка Джессика Пегула, которая является пятой ракеткой мира. В 1/8 финала турнира Пегула обыграла 20-ю ракетку мира Эмму Наварро со счетом 7:6, 6:3.

Лидировать в рейтинге продолжает Свентек, которая выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. На ее счету 10 835 очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф (7205 очков).

Ранее Александрова объяснила сенсационную победу над первой ракеткой мира.

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