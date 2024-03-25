Хоккеист «Трактора»: проход «Динамо» для нас не сенсация

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов заявил, что не считает сенсацией то, что челябинцы вышли в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв в серии до четырех побед московское «Динамо» (4:0), передает «Спорт-Экспресс».

«Это не сенсация. Для лиги — может быть, да. Но не для нас. Мы так уверены в своих силах? Другого и быть не может. Конечно, не на 4-0, но знали, что победим», — сказал Дронов.

Решающий матч завершился со счетом 5:4. В полуфинале «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард». «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее было названо самое главное разочарование плей-офф Кубка Гагарина.