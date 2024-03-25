Ротенберг рассказал, почему СКА вылетел из Кубка Гагарина

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что травмы защитников команды повлияли на исход серии 1/4 финала Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста», передает «Матч ТВ».

«Жесткие травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде, повлияли на исход серии. Ребята, которые играли в серии с «Автомобилистом», сделали все возможное, чтобы победить», — сказал Ротенберг.

Пятый матч серии завершился со счетом 5:4 в пользу «Автомобилиста». В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль.

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Автомобилиста».

В 1/2 финала «Автомобилист» сыграет с победителем серии «Спартак» — «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей «Металлург» лидирует со счетом 2:1.

Ранее «Спартак» отыграл один матч у «Металлурга» в четвертьфинале Кубка Гагарина.