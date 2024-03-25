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Франция обеспечит беспрецедентный уровень безопасности на Олимпиаде

Во Франции будет обеспечен беспрецедентный уровень безопасности на Олимпиаде

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Depositphotos

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что во Франции во время Олимпийских игр будет обеспечен беспрецедентный уровень безопасности, передает BFMTV.

«Будет обеспечен такой уровень безопасности, какого еще никогда не было», — сказала Пекресс.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

21 марта председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос отверг решение МОК допустить российских спортсменов на Игры в Париже в нейтральном статусе.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее Александр Карелин назвал условия, при которых российские атлеты должны поехать на Олимпиаду.

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