Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нападающий «Северстали» рассказал о переживаниях команды после вылета от «Спартака»

Хоккеист Аймурзин: только сейчас поняли, что вылетели из плей-офф

close
100%
РИА Новости

Нападающий череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, как хоккеисты его команды переживали вылет из розыгрыша Кубка Гагарина после поражения в первом раунде от московского «Спартака» (1:4).

«Это все индивидуально. Каждый по-своему переживал это поражение. Обидно! Знаете, такое самокопание началось, что мог сделать больше, могли забивать больше, где-то сыграть по-другому. Сейчас, наверное, не то чтобы отпустило, но пришло понимание, что вылетели. Значит, надо готовиться к следующему сезону», — приводит слова Аймурзина Legalbet.

21-летний Аймурзин перебрался в «Северсталь» перед нынешним сезоном из уфимского «Салавата Юлаева». В составе череповчан он провел в регулярном чемпионате 63 матча, отметившись в них 48 (16+32) очками при показателе полезности +6. В пяти встречах серии Кубка Гагарина против «Спартака» он забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи, закончив турнир с показателем полезности -1. В регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» заняла пятое место в Западной конференции.

Ранее экс-футболист сборной России обратился к хейтерам Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами