Бывший теннисист назвал главное качество в игре Медведева

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывший шестой ракеткой мира в парном разряде, а также выигравший два титула в одиночном и 20 в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что в победе Даниила Медведева над британцем Кэмероном Норри важную роль сыграло умение россиянина вовремя собраться.

«Даниил сам сказал, что важно было вернуться в игру – где-то потерял немножко концентрацию. На мой взгляд, Медведев сейчас вообще играет очень хорошо. Иногда провалы, как сегодняшний небольшой, бывают. Но конечный результат говорит сам за себя. Это умение собраться, которое есть у Дани. И игра сейчас у него стала более надежной. Он вообще всегда надежно играл, но на этом турнире особенно нравится, как он действует», — считает Ольховский.

Медведев в матче третьего круга «Мастерса» в Майами обыграл Норри в двух партиях – 7:5, 6:1. При этом в первом сете Даниил вел со счетом 3:0 с двумя брейками, но растерял перевес, однако в итоге взял еще одну чужую подачу и смог избежать тай-брейка. Во второй партии он также трижды делал брейки, но при этом ни разу не отдал своей подачи. В 1/8 финала россиянин встретится с представителем Германии Домиником Кепфером.

Ранее Медведев обыграл британца и вышел в четвертый круг турнира в Майами.