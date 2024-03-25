Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист назвал главное качество в игре Медведева

Экс-теннисист Ольховский: игра Медведева стала более надежной

close
100%
Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывший шестой ракеткой мира в парном разряде, а также выигравший два титула в одиночном и 20 в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что в победе Даниила Медведева над британцем Кэмероном Норри важную роль сыграло умение россиянина вовремя собраться.

«Даниил сам сказал, что важно было вернуться в игру – где-то потерял немножко концентрацию. На мой взгляд, Медведев сейчас вообще играет очень хорошо. Иногда провалы, как сегодняшний небольшой, бывают. Но конечный результат говорит сам за себя. Это умение собраться, которое есть у Дани. И игра сейчас у него стала более надежной. Он вообще всегда надежно играл, но на этом турнире особенно нравится, как он действует», — считает Ольховский.

Медведев в матче третьего круга «Мастерса» в Майами обыграл Норри в двух партиях – 7:5, 6:1. При этом в первом сете Даниил вел со счетом 3:0 с двумя брейками, но растерял перевес, однако в итоге взял еще одну чужую подачу и смог избежать тай-брейка. Во второй партии он также трижды делал брейки, но при этом ни разу не отдал своей подачи. В 1/8 финала россиянин встретится с представителем Германии Домиником Кепфером.

Ранее Медведев обыграл британца и вышел в четвертый круг турнира в Майами.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами