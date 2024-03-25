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Назван фаворит в матче Хачанова с Черундоло на «Мастерсе» в Майами

Экс-теннисист Ольховский: Хачанов – фаворит в матче с Черундоло

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Lisi Niesner/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка ракетка мира и финалист турнира «Большого шлема» в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал Карена Хачанова фаворитом в матче третьего круга «Мастерса» в Майами против аргентинца Франко Черундоло, но в то же время предсказал российскому теннисисту непростой поединок.

«Вообще скажу, что легких матчей на такой стадии просто не бывает. И вообще сейчас все соперники играют очень прилично. Но что Карен фаворит – это да. Он и по рейтингу выше стоит, и результаты говорят сами за себя. Он будет фаворитом, но легкого матча не жду, все может быть. Посмотрим», — считает Ольховский.

Хачанов и Черундоло встречались на уровне АТР-тура дважды, и в обеих играх сильнее был российский спортсмен. В 2022 году он обыграл оппонента во втором круге «Мастерса» в Канаде – 7:6 (7-4), 5:7, 6:3, а в четвертьфинале прошлогоднего «Мастерса» в Майами был сильнее в двух партиях – 6:3, 6:2. Хачанов в данный момент занимает 16-е место в мировом рейтинге, Черундоло располагается на 21-й строчке.

Ранее Медведев обыграл британца и вышел в четвертый круг турнира в Майами.

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