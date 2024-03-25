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Названо число шайб, которое Овечкин забьет в текущем сезоне

NHL Network: Овечкин забьет в текущем сезоне 31 шайбу

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

NHL Network считает, что в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросит 31 шайбу.

За первые 43 матча регулярного чемпионата Овечкин отметился лишь восемью заброшенными шайбами. Начиная с 27 января россиянин забил 18 голов в 24 матчах.

В последних четырех матчах российский форвард оформил три дубля. До начала своей результативной серии из пяти матчей, Овечкин не забивал в четырех играх подряд. Также в середине сезона у него была 14-матчевая безголевая серия.

24 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег Джетс» Овечкин оформил дубль. Встреча завершилась победой его команды со счетом 3:0.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, набрав 79 очков. На первом месте идет «Рейнджерс» имея в активе 98 баллов. На второй строчке идет «Флорида», набрав 97 баллов. «Каролина» и «Бостон» уступают «Флориде» по дополнительным показателям.

Ранее экс-футболист сборной России обратился к хейтерам Овечкина.

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