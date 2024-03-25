Названо достоинство форварда «Тампы» Кучерова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результативную игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в текущем сезоне. В комментарии «Газете.Ru» специалист заявил о стабильности игрока, а также отметил, что результаты команды далеко не всегда зависят от него одного.

«У Кучерова это не первый такой сезон, он стабилен в своей голеадорской действительности. Удивляться здесь нечему. О перспективах команды мне говорить сложнее, потому что хоккей — действительно командная игра, и не всегда все зависит от одного игрока, даже такого, как Кучеров. Так что пускай команда ответит сама за себя в этой гонке за Кубок Стэнли», — сказал Плющев.

В текущем сезоне Кучеров набрал 123 (41+82) очка. Минувшей ночью его команда на выезде обыграла «Анахайм» в овертайме со счетом 3:2, при этом российский форвард не набрал очков. Таким образом, прервалась его 13-матчевая результативная серия, которая являлась для него рекордной. При этом он по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, на балл опережая форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который набрал 122 (44+78) очка. Ненамного от них отстает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в его активе 117 (26+91) очков.

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