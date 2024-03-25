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Соболенко и Азаренко исключили из списка участников Олимпиады 2024 года

Соболенко и Азаренко запретили выступать на Олимпиаде в Париже

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко не смогут выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает Tennis Up to Date.

Как утверждает источник, Соболенко не попала в список участников Олимпиады из-за того, что была связана с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. У девушки имеются совместные фото с ним.

Соболенко является второй ракеткой мира. Первое место у полячки Иги Свентек. Азаренко — экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Она является олимпийской чемпионкой 2012 года в миксте с Максимом Мирным.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Мамедов заявил, что 85% общества не поддержит желание россиян ехать на ОИ.

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