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Клуб НХЛ с пятью россиянами в составе не смог выйти в плей-офф

«Коламбус» с пятью россиянами в составе потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

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Russell LaBounty-USA TODAY Sports/Reuters

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Виннипег Джетс» со счетом 3:0. Александр Овечкин записал на свой счет две шайбы. Эта победа лишила «Коламбус Блю Джекетс» шансов на попадание в плей-офф.

«Жакеты» уже не смогут попасть в плей-офф, так как не смогут набрать нужное количество очков, чтобы обогнать «Кэпиталз» или «Детройт Ред Уингз».

24 марта «Коламбус» уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:4. Это поражение стало для команды четвертым подряд.

«Коламбус Блю Джекетс» в турнирной таблице Восточной конференции занимает последнее место. У команды 58 набранных очков. У «Вашингтона», идущего в зоне плей-офф, 79 очков.

За «Коламбус» выступают пятеро россиян. Это голкипер Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, а также нападающие: Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Стоит отметить, что для Воронкова этот сезон в НХЛ стал дебютным. Он перебрался в «Коламбус» из «Ак Барса». В дебютном сезоне россиянин набрал 31 очко.

Ранее экс-футболист сборной России обратился к хейтерам Овечкина.

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