Экс-футболист сборной России обратился к хейтерам Овечкина

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев считает, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в прекрасной форме. Его слова передает «Матч ТВ».

«Все соперники следят за игрой Александра, изучают, как он играет, подстраиваются под него. В связи с этим и Овечкину пришлось перестроить свою игру. Сейчас Александр находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно только прибавлять и меняться в лучшую сторону. Хейтеры Овечкина, мне кажется, должны чуточку поуспокоиться», — сказал Сычев.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Виннипег Джетс» со счетом 3:0. У Овечкина дубль.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. В последних пяти матчах российский форвард отметился восьмью заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Ранее чемпион мира рассказал, когда Овечкину покорится рекорд Гретцки.