В РФС заявили, что история Кокорина и Мамаева нанесла больший ущерб, чем дело Промеса

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев призвал не преувеличивать проблему с задержанием полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это прежде всего дело клуба и игроков. Но то, что это происходит — странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории. История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему», — сказал Соловьев.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее Промеса обвинили в невероятной глупости.