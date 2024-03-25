«Ты хочешь, чтобы в России тебе плевали в спину»: глава ФФР о поездке россиян на ОИ

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов резко высказался о желающих поехать на Олимпийские игры российских спортсменах. Его слова передает РИА Новости.

«Это будет разделение нашего общества, такое допускать нельзя. Если ты представляешь не страну, а просто себя, тогда надо вспомнить, откуда ты взялся и стал спортсменом. Родился и сразу им стал? Или тебя все-таки страна поднимала? Я понимаю тех, у кого сумасшедшее желание поехать и выиграть. Наверно, ты хочешь, чтобы тебе плевали в спину, потому что 85% общества не поддержит тех, кто туда поедет», — сказал Мамедов.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее в ISU сделали заявление по поводу допуска российских фигуристов.