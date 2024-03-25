Журналист назвал Овечкина сумасшедшим

Известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале высказался о выросшей результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

»Овечкин натурально сошел с ума в последних играх! Но тем веселее. Есть порох в пороховницах и яйца в ягодицах!» — написал Андронов.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» Александр Овечкин оформил дубль за девять минут. В последних пяти матчах российский форвард отметился восьмью заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ для игроков старше 38 лет.