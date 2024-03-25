Медведев обыграл британца и вышел в четвертый круг турнира в Майами

25 марта российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга турнира «Мастерс» в Майами обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счетом 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 21 минуту. Медведев отметился шестью эйсами, четырьмя двойными ошибками, а также реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

В 1/8 финала Медведев сыграет с немцем Домиником Кепфером, который в своем матче обыграл француза Уго Умбера.

Помимо Медведева на турнире в Майами остался лишь один россиянин — Карен Хачанов. Он сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло 25 марта.

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее Медведев назвал тяжелым свой первый матч на «Мастерсе» в Майами.