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Кожевников назвал фаворита пятого матча серии СКА — «Автомобилист»

Кожевников назвал СКА фаворитом пятого матча серии с «Автомобилистом»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что влияние вынужденной паузы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на игроков московского «Спартака» и магнитогорского «Металлурга», которые должны были провести четвертый матч четвертьфинальной серии 23 марта, никак не повлияет.

По его словам, на исход предстоящего матча перенос игры на 26 марта никак не повлияет.

«Здесь преимущество у армейцев, потому что предыдущую игру они выиграли. Но гадать на кофейной гуще не стоит, надо посмотреть, что будет, и тогда сделать выводы. Чтобы дать детальную оценку, нужно находиться в команде — знать настрой, обстоятельства, как работает коллектив», — заявил Кожевников.

Пятый матч серии СКА — «Автомобилист» пройдет в понедельник, 25 марта, на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

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